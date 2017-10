Tra 5 anni il 60% del mondo del lavoro sarà colpito dalla "robotizzazione"?

ci? Forse una delle domande a tema tech che più ci tengono svegli la notte (subito dopo l'altra annosa questione: "le AI prenderanno il controllo dell'umanità?"). Ebbene, per un gruppo di esperti la risposta sarebbe Sì. Il 60% dei lavori sarà in qualche modo colpito dall'automatizzazione entro 5 anni da oggi.

Si tratta di un pronostico estremamente più allarmistico di quelli formulati da altri studi analoghi, come quello dell'Università di Oxford che si era limitata ad un "più rassicurate" (?) 47% dei lavori nel periodo di tempo decisamente più ampio di 10 anni da oggi. A lanciare l'allarme è il Redwood Software and Sapio Research.

Il report, tuttavia, è stato stilato in maniera quantomeno singolare: intervistando 500 esperti di tecnologia e informatica sparsi tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Quindi più che un calcolo di probabilità, sulla base dei trend attualmente in corso, il dato andrebbe interpretato come il pronostico di una nutrita fetta della comunità di esperti. Per il 70% di loro il tema della robotizzazione sarebbe diventato una priorità vitale nell'ultimo anno. Inoltre il report mette alla luce come gli Stati Uniti siano più propensi a guardare a questa possibilità come un'opportunità, rispetto ai colleghi britannici che, al contrario, sembrerebbero essere più diffidenti.

Quella evidenziata da Redwood Software è una realtà che sta ricevendo sempre più credito dagli ambienti più disparati, spesso venendo associata all'esigenza di prendere seriamente in considerazione una qualche forma di reddito universale di base. Una proposta, questa, che molti dei guru del tech come Elon Musk e Mark Zuckerberg hanno fatto propria da diverso tempo.



"Non penso che avremo una scelta", aveva infatti detto Elon Musk sul reddito di base (come ricorda Futurism.com). "Penso che sarà necessario. Ci saranno sempre meno lavoro che i robot non riusciranno a fare meglio dell'uomo".