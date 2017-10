Tra domani e dopodomani arriva lo sciame di meteore Orionidi

Nella notte tra domani e dopodomani è previsto uno degli sciami di meteore più attesi ed importanti del periodo. Si tratta delle, vale a dire dei piccoli frammenti di polveri che si sono staccate dalla cometa di Halley.

Si tratta di un fenomeno più unico che raro, dal momento che i passaggi avvengono una volta ogni 76 anni, motivo per cui i nasi di tutti gli appassionati nella notte tra sabato e domenica saranno puntati verso l’alto per non perdersi questo evento.

Secondo quanto affermato dagli esperti, dopo la mezzanotte se ne potranno vedere fino a trenta all’ora: basta volgere lo sguardo ad Est verso la costellazione di Orione, ma come accade spesso per fenomeni del genere, è necessario trovarsi in un luogo buio e lontano dalle luci della città. Gli astronomi sostengono che in montagna il fenomeno sarà visibile con maggiore facilità, chiaramente condizioni meteo permettendo.

Non è invece richiesta alcuna attrezzatura particolare, basta semplicemente puntare gli occhi verso l’alto.