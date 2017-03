Trapela la batteria da 3.500 mAh del Galaxy S8 Plus

presenterà i nuoviil prossimo 29 Marzo, in occasione dell’evento. I due dispositivi dovrebbero essere caratterizzati da batterie rispettivamente da 3.000 e 3.500 mAh, almeno a giudicare da alcuni rumor che, però, nella giornata di oggi hanno trovato le prime conferme.

Direttamente dalla Cina, infatti, è trapelata un’immagine che ritrae quella che dovrebbe essere la batteria del Galaxy S8 Plus, che come si può vedere in calce, dovrebbe appunto essere da 3.500 mAh.

I più attenti inoltre hanno notato che il numero del modello presente sull’etichetta corrisponde esattamente a quello della certificazione ottenuta dall’S8 Plus dall’FCC.

Chiaramente, però, come sempre in questi casi non possiamo garantirvi che si tratta di una fotografia autentica al 100%, motivo per cui vi invitiamo a prendere con le pinze questa notizia. Le conferme di rito dovrebbero arrivare a poco più di due settimane.