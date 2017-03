Trapelano i nomi in codice dei prossimi Google Pixel

Lo scorso anno, a ridosso della presentazione ufficiale dei, sul web avevano fatto la loro comparsa i due dispositivi, che avevano il nome in codice

Oggi, a conferma del fatto che il motore di ricerca sia al lavoro sulla prossima generazione di smartphone, hanno fatto la loro comparsa quelli che con ogni probabilità saranno i prossimi Pixel.

Gli smartphone sono attualmente indicati come Muskie e Walleye, con quest’ultimo che è stato addirittura avvistato nel codice sorgente del servizio Open Source di Android, Gerrit, mentre Muskie secondo Android Police sarà il dispositivo più grande dei due.

Il lancio sarebbe previsto entro la fine dell’anno, ma al momento queste sono le uniche informazioni in nostro possesso, in quanto in più di un’occasione la compagnia di Mountain View si è rifiutata di fornire qualsiasi tipo di indicazione sui progetti futuri. Tuttavia, nel corso del 2017 Google dovrebbe lanciare solo due smartphone.