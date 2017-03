Trapelate le specifiche tecniche dell'ASUS Strix GTX 1080 Ti

Con l'arrivo dellai numerosi partner di NVIDIA si stanno preparando alla messa sul mercato delle proprie soluzioni personalizzate.è sicuramente uno dei produttori più attesi, e da poche ore sono trapelate in rete le specifiche di uno dei suoi modelli, che appartiene alla gamma Strix.

Come possiamo notare dall'immagine in calce alla news, che è anche quella trapelata sul web, la scheda grafica quando è in OC mode ha un base clock di 1594 MHz e un boost clock di 1708 MHz, con delle frequenze che sono rispettivamente più elevate del modello reference del 7,7 e dell'8%. Le memorie invece arrivano a 11.100 MHz, sempre in modalità OC. Abbiamo poi le tecnologie di raffreddamento portate dal dissipatore DirectCU III di ASUS, che oramai porta sulla maggioranza delle schede grafiche più performanti, con un radiatore più alto del 40% rispetto al passato che le conferisce una struttura quasi a tre slot (occupandone però effettivamente due). Non ci sono ancora informazioni sul prezzo, mentre per quanto riguarda la disponibilità dovrebbe arrivare agli inizi di aprile, ma non c'è niente di ufficiale.