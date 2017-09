Tre: addio al roaming TIM, sarà esclusiva Wind già da oggi

Addio definitivo al roaming sotto reteper i clienti. La compagnia telefonica infatti già da tempo aveva preannunciato questa importante modifica, e lo scorso 30 settembre l’operatore ha resa effettiva la modifica.

Da adesso, tutti i clienti dell’operatore potranno usufruire della rete Wind nel momento in cui si attiva il roaming sul territorio nazionale, tuttavia bisognerà attivare il roaming dalle impostazioni dello smartphone.

L’attivazione del roaming su base nazionale avverrà ogni qualvolta l’operatore principale, ovvero Tre Italia, non riesce ad accedere alla rete, oppure ogni volta che gli utenti si trovano in una zona non coperta. E’ chiaro che il passaggio del roaming da TIM a Wind potrebbe garantire, almeno in teoria, una copertura ed un segnale più stabile in roaming. La scelta di passare a Wind è anche dettata dal fatto che Tre Italia e l’operatore arancione si sono uniti dall’inizio dell’anno in un’unica società.