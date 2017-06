Tre Italia: accordo con Netflix serie tv e film gratis per 3 mesi

Importante accordo stretto dal gruppo, che ha annunciato una partnership stretta conche darà agli abbonati ben tre mesi di visione di serie tv e film sulla piattaforma americano. L’offerta riguarda coloro che sceglieranno le offerte “Casa 3 e Casa 3 XL”.

“L’accordo con Netflix rafforza il nostro impegno verso soluzioni digital oriented, che rendano la tecnologia semplice ed intuitiva. Puntiamo ad offrire servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni con i grandi players del mercato come Netflix, per soddisfare al meglio le esigenze dei Millennials e dei clienti con una forte predisposizione al linguaggio digitale. La partnership tra 3 e Netflix rappresenta un sodalizio ideale tra un marchio che si distingue per i valori di trasparenza, innovazione e tecnologia e una realtà che ha dimostrato di essere la più disruptive tra le tv on demand e che offre produzioni di elevata qualità ad un prezzo accessibile a tutti” ha affermato Valerio Marra, direttore Consumer di Wind Tre.

Il piano Casa3 include, a 15 Euro, 30 gigabyte per 90 giorni senza soglie settimanali, con tanto di router WiFi PocketCube, che ha un costo di sottoscrizione di 29 Euro.

Casa 3 XL, invece, a 24,95 Euro al mese include 50 gigabyte di navigazione, la promozione Night Free e Netflix per tre mesi.