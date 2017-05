Tre Italia dice addio ad i costi di roaming da oggi, 8 Maggio

Come ampiamente promesso, da oggi 3 Italia dice ufficialmente addio ad i costi di roaming in Europa. Il tutto grazie alla nuova offerta Easy Europe, che permetterà agli utenti di mandare messaggi e navigare in internet in tutti i paesi dell’Unione Europea utilizzando l’offerta attiva in Italia.

Se l’offerta utilizzata in Italia è a consumo, si applicherà nei paesi dell’Unione Europea e dell’EAA (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) a 23,18 cent€/min per le chiamate voce, 7,32 cent€/SMS inviato e 24,4 cent€/MB per il traffico dati.

Ricordiamo inoltre che dal prossimo 15 Giugno 2017 entrerà in vigore la nuova normativa europea che prevede la possibilità di usare in tutti i paesi membri dell’UE la propria tariffa nazionale.

Per maggiori informazioni su Easy Europe, invece, vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente sul sito web 3 Italia.