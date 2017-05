Tre Italia disattiva il roaming nazionale a pagamento

Come ampiamente preannunciato,ha attivato da oggi il roaming nazionale gratuito nel nostro paese, il che vuol dire che gli utenti potranno utilizzare, oltre ai minuti e gli SMS, anche i gigabyte previsti nell’offerta Tre in roaming nazionale sotto GPRS e senza alcun costo aggiuntivo.

Come si legge nella pagina ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo, “tutto il traffico incluso nella tua offerta potrà essere usato anche sotto rete Wind senza costi aggiuntivi. La copertura Wind sarà resa progressivamente disponibile in tutte le regioni del territorio entro fine giugno, prima in tecnologia 2G/3G e poi, a partire da fine luglio, in tecnologia 4G”.

Questa opzione non richiede alcun costo di attivazione, e sarà gratuita a partire da oggi, giorno in cui si potrà attivare il roaming dati dalle impostazioni degli smartphone, come mostrato nell’immagine sottostante.

Si tratta dell'ennesima novità per i clienti, dopo che ieri l'operatore aveva detto addio ai costi di roaming in Europa.