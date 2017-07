Continua la fusione tra, attraverso una nota interna inviata ai propri dipendenti, ha informato che entro il 2 Agosto ci sarà l’abbandono del roaming su rete, il che vuol dire che nel giro di tre giorni sarà possibile sfruttare la rete 4G dianche con le schede telefoniche di

Per poter accedere a questo servizio, però, bisognerà attivare nelle impostazioni dello smartphone il Roaming Dati, ed in caso di roaming si visualizzerà sul display la dicitura “3 ITA” al posto di “I WIND”.

Al momento non sappiamo in quali zone dell’Italia sia già attivo il roaming gratuito. Secondo molti sarebbero coperte tutte le regioni del Centro e Sud Italia, ma per sicurezza vi consigliamo di abilitare l’opzione solo il prossimo 2 Agosto.