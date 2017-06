Tre lancia delle promozioni per chi ha subito le rimodulazioni

A seguito delle rimodulazioni effettuate la scorsa settimana, di cui vi abbiamo ampiamente parlato su queste pagine,ha apportato delle modifiche ai propri piani tariffari, quasi per farsi perdonare.

Per coloro che non hanno intenzione di accettare le nuove condizioni delle offerte sono previsti dei rimborsi o, in alternativa l’attivazione di una delle nuove promozioni che sono state lanciate nella giornata di oggi.

In particolare, le nuove promozioni riguardano All-In Prime, che offre minuti illimitati, 400 SMS ed 8 gigabyte a 14 Euro ogni quattro settimane, con 9 Euro di addebito su carta di credito e conto corrente, ed All-In Master, che a 19 Euro (con 14 Euro di addebito su conto corrente o carta di credito) offre minuti illimitati, 300 SMS e 30 gigabyte.

E’ bene però sottolineare che in entrambe le promozioni, è previsto un impegno contrattuale di almeno 30 mesi, che se non rispettato prevede il pagamento di una penale da 49 Euro. Una piacevole sorpresa per tutti.