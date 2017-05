Tre lancia la nuova All-In 8: 800 minuti, 100 SMS ed 8 gigabyte a 10 Euro

Interessante promozione lanciata da poco dae rivolta ad i già clienti. E’ battezzatae permette di godere di 800 minuti verso tutti, 100 SMS ed 8 gigabyte di internet ogni quattro settimane, il tutto a 10 Euro.

La promozione è compatibile con ALL-IN, FREE, le offerte Scegli, Young, Master, Smart, Black, Raddoppia la Ricarica New, Gente di 3 30 giorni, Gente di 3 7 giorni, Gente di 3 Offerta Attivazione, Naviga 3 Gratis, Naviga 3 Time Free, Ricarica Mia&Tua 90, Ricarica Mia&Tua 365, Ricarica Mia&Tua Sempre, Extra Time 30, Extra Time 60, Free Time 30, Free Time 60, Voce e Video Gratis, Voce e Video a 0 - 1 mese, Voce e Video a 0 - 3 mesi, Voce e Video a 0 - 6 mesi, Voce e Video a 0 - 31/08/08, Voce e Video Gratis x Sempre, ma attenzione: di default include la navigazione sotto rete 3G. Per poter navigare alla velocità dell’LTE, infatti, bisognerà attivare al costo di 1 Euro al mese, l’opzione aggiuntiva.

Per gli altri dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata, presente a questo indirizzo.