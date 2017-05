Tre: nuove rimodulazioni per i propri clienti, cambiano i piani base

ha annunciato delle nuove rimodulazioni, che entreranno in vigore il prossimo 3 Luglio 2017, le quali riguarderanno i piani base Power10 e Power15, che prevede delle novità per le tariffe voce, SMS ed internet.

Nella fattispecie, le modifiche saranno le seguenti:

Tariffa voce: 29 cent al minuto per chiamare tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta e tariffazione ad effettivi secondi di conversazione

Tariffa sms: 29 cent per sms verso tutti i numeri nazionali

Tariffa Internet sotto rete 3 e in Roaming Nazionale: 20 cent/20MB

Costo 0,50 cent alla settimana con addebito sul credito residuo. Tale costo viene scontato nel caso in cui sia attiva o venga successivamente attivata un’opzione.

Per quanto riguarda il piano Power10 e le nuove tariffe che usano il piano Power29, il traffico dati passerà a 20 centesimi ogni 20 megabyte, rispetto agli attuali 20,33 centesimi ogni 10 megabyte. Per la voce e gli SMS, invece, il costo passerà a 29 centesimi al minuto e 29 centesimi al messaggio.

Per tutti coloro che utilizzano il piano Power15 la tariffa voce ed il costo degli SMS passeranno a 29 centesimi al minuto e 29 centesimi al messaggio, mentre resterà la tariffa internet sotto la rete Tre in roaming.

I clienti saranno informati attraverso un SMS. Per tutte le informazioni sulle rimodulazioni, vi rimandiamo a questa pagina.