Tre proroga le attivazioni di Play GT5, Play GT7 e le Summer Edition

ha annunciato di aver prorogato l’attivazione died, che potranno essere attivate fino al prossimo 10 Settembre, qualche giorno dopo rispetto alla data di scadenza precedente, prevista per il 22 Agosto.

Per quanto riguarda le offerte estive prorogate, si trattati Play GT5, che offre 1000 minuti e 15 gigabyte di traffico dati a 5 Euro al mese, e potrà essere attivata esclusivamente da coloro che effettuano la portabilità da TIM o gli operatori virtuali.

All-In Prime Summer per Te invece è un offerta che prevede un impegno di almeno 12 mesi, con addebito sul conto corrente o metodo di pagamento, e come Play GT5 Summer è attivabile da coloro che effettuano portabilità da TIM o altri operatori virtuali. Per le due offerte i costi di attivazione sono rispettivamente di 9 e 3 Euro.

Le proroghe riguardano anche Play GT5, che include 1000 minuti verso tutti, 10 gigabyte di traffico dati a 5 Euro al mese, e Play GT7, che a 7 Euro al mese offre 1000 minuti e 20 gigabyte. Entrambe richiedono un costo di attivazione di 9 Euro e possono essere attivate esclusivamente da coloro che provengono da TIM.