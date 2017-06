Tre regala 5 gigabyte di internet al mese, fino a settembre

Interessante promozione regalata daa molti clienti. Nelle ultime ore, infatti, in molti stanno ricevendo un simpatico SMS da parte dell’operatore telefonico che li informa che dal 1 Luglio 2017 fino a Settembre, potranno godere di un bonus mensile di 5 gigabyte sul traffico dati già disponibile.

Una promozione estremamente interessante ed utile, soprattutto se contiamo che siamo in estate e, storicamente, le persone stanno di meno a casa in quanto si dirigono presso le località turistiche. Un’offerta simile, ma non uguale, è stata lanciata da Vodafone qualche giorno fa. L’operatore rosso, in quel caso ha regalato attraverso Vodafone Happy otto settimane di navigazione social e messaggistica illimitata.

Ciò che resta da capire è la logica attraverso cui Tre sta inviando gli SMS promozionali ai propri utenti, in quanto non tutti l’avrebbero ricevuto. Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del gestore ma nel frattempo invitiamo i nostri utenti a segnalarci eventuali nuovi dettagli attraverso i commenti.