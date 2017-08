Tre rimodula le offerte My Business dal 1 Ottobre, cambiano le soglie

Continuano le rimodulazioni da parte degli operatori telefonici, che sicuramente non saranno accolte favorevolmente dagli utenti. Secondo quanto riportato oggi da alcuni siti,avrebbe apportato delle nuove rimodulazioni al proprio catalogo di offerte.

Nella fattispecie, le offerte My Business che saranno disponibili dal prossimo 1 Ottobre avranno delle condizioni diverse rispetto a quanto emerso in precedenza. Andiamo a vedere quali.

Innanzitutto, promozioni come My Business Ricaricabile avranno soglie di voce, SMS e dati da 30 giorni, al posto di ogni mese solare, e questa rappresenta senza dubbio una rimodulazione positiva che garantirà un controllo maggiore della spesa. Questa modifica sarà applicata solo alle nuove attivazioni, mentre coloro che l’hanno già attivata dovranno aspettare ottobre.

Per alcuni clienti, inoltre, ci saranno degli aumenti al prezzo non specificati e di cui saremo in grado di parlavi non appena avremo altre informazioni. La notifica, per gli interessati, verrà inviata dal 1 al 4 Agosto.