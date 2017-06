Tre sconta All-In Start a 5 Euro, ma solo per i nuovi clienti

continua a lanciare promozioni estremamente interessanti. Nella giornata di oggi, l’operatore telefonico ha annunciato di aver scontato, per i nuovi clienti,, che costerà 5 Euro al mese per coloro che l’abbinano a Super Internet 5GB o Casa 3 Special.

Attenzione però, la promozione prevede un impegno contrattuale di almeno 30 mesi, con un contributo di attivazione di 49 Euro che verrà addebitato solo a coloro che non rispettano gli impegni contrattuali sulla durata.

All In Special offre 400 minuti verso tutti, 400 SMS e 4 gigabyte di internet, mentre Super Internet Special 5 gigabyte di internet sotto rete 3 ed il dispositivo WebPocket a 5 Euro al posto degli 8 Euro. Infine, Casa 3 Special include traffico di navigazione senza limiti in notturno a 10 Euro al mese al posto dei 15 Euro classici.

L’ennesima buona notizia, dopo quelle lanciate ieri e rivolte a tutti i clienti che hanno subito le rimodulazioni nelle passate settimane.