Trump: "Facebook è sempre stato contro di me". Zuckerberg gli risponde.

è sempre stato anti-. Così come i network televisivi, il New York Times e il Washington Post con le loro bugie. Collusi"? Un messaggio come al solito lapidario, e come al solito trasmesso su Twitter, da sempre il megafono del. Ma questa volta alle accuse non è mancata una risposta dain persona.

Un tweet –quello di Trump– che è stato scritto in risposta alla notizia che Zuckerberg si sarebbe offerto di collaborare con le autorità sul caso Russiagate, rivelando che dalla Russia sarebbero stati comprati circa 100.000$ in post sponsorizzati su Facebook. Prima di questa rivelazione, Zuckerberg aveva definito l'ipotesi che il suo social avesse influito sul risultato delle elezioni una follia. Un'affermazione che –al netto delle ultime novità– meritava un deciso passo indietro.

"Ho detto che era una follia, ma me ne pento. Questa è una questione troppo importante per essere liquidata", ha scritto, infatti, Mark Zuckerberg. Per il fondatore di Facebook, il social network avrebbe di fatto influito più a fin di bene che altro e , dunque, le accuse di collusione di Trump sarebbero da rigettare.

Ecco quanto detto da Zuckerberg nel suo commento sulla questione:

"In queste elezioni più persone di sempre hanno avuto voce in capitolo. Ci sono state miliardi di interazioni sul social, persone che hanno discusso di questioni che non avrebbero mai discusso offline. Ogni argomento è stato discusso, non solo gli aspetti coperti dai media mainstream.

É stata la prima elezione negli USA che ha visto internet come uno degli strumenti di comunicazione principali per la classe politica. Ogni candidato aveva una sua pagine facebook per comunicare direttamente con decina di milioni di follower ogni giorno.

I comitati hanno speso centinaia di milioni nell'advertising online per far arrivare i propri messaggi direttamente agli elettori. I numeri degli ads legittimi battono quelli controversi di 1000 volte.

La nostra campagna "get out the vote" ha aiutato due milioni di persone a registrarsi per il voto. Più di quanto abbiano fatto le relative campagne di Trump e della Clinton. Si tratta di una cosa importante".

"Continueremo a lavorare –ha quindi concluso Zuckerberg nel suo post– per costruire una comunità aperta a tutte le persone. Faremo la nostra parte nell'impedire che Stati nazionali tentino di diffondre disinformazione per manipolare le elezioni".

Si tratta indubbiamente della presa di posizione più schietta e diretta che Zuckerberg abbia mai fatto sul ruolo di Facebook nelle elezioni dell'anno scorso.