Trump: Tim Cook mi ha promesso che costruirà tre fabbriche negli USA

Il presidente degli Stati Uniti,, parlando con il Wall Street Journal ha affermato che l’amministratore delegato di, ha promesso che il gigante da lui diretto costruirà “tre grandi impianti” negli USA.

Il numero uno della Casa Bianca, però, non ha diffuso molte informazioni a riguardo e si è rifiutato di farlo, ma come riportato dal Wall Street Journal, Trump ha affermato quanto segue nel corso di una discussione sulla riforma fiscale e gli investimenti a favore delle imprese: “ho parlato con Cook, e mi ha promesso tre grandi impianti negli Stati Uniti. Gli ho anche detto che, qualora Apple non dovesse cominciare a costruire questi impianti, non considererei la mia amministrazione un successo a livello economico. Tim mi ha chiamato e mi ha detto che i loro piani stanno registrando dei progressi”.

Lo spostamento della produzione di parte dei prodotti Apple è stato uno dei cavalli di battaglia di Trump durante la campagna elettorale che l’ha portato all’elezione a Presidente, ed a quanto pare starebbe per raggiungere questo obiettivo.