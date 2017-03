TSMC inizierà la produzione dei chipset per iPhone 7s ed iPhone 8 a breve

Ci siamo: la produzione delle prime componenti per glieddiè ormai prossima all’inizio. Secondo quanto riferito dall’Economic Daily News, infatti,dovrebbe cominciare a breve l’assemblaggio del nuovo processoreche sarà presente su entrambi i modelli deglichelancerà nel 2017.

Nella fattispecie, la produzione dovrebbe cominciare nel mese di Aprile, ed il nuovo processore sarà costruito sulla tecnologia FinFET da 10 nanometri, che rappresenta un passo in avanti significativo nei confronti dell’A10 Fusion, basato sul design a 16 manometri.

TSMC dovrebbe produrre 100 milioni di chip A11 entro la fine dell’anno, un numero maggiore rispetto a quello dello scorso anno, il che lascia presagire un lancio previsto per fine 2017 per l’iPhone 8, qualche mese dopo l’iPhone 7s ed iPhone 7s Plus.