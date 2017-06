Turtle Beach: debuttano all'E3 le nuove Stealth 700 e 600

: Questa mattina,lancia gli ultimi prodotti che vanno ad ampliare la sua pluripremiata line-up, preparandosi come meglio non si può all’edizione 2017 del Electronic Entertainment Expo (E3).

A capeggiare tra i nuovi headset di Turtle Beach presenti all’E3 le nuovissime STEALTH 700 & STEALTH 600, sistemi dotati di audio surround ma con la comodità del wireless, cuffie dedicate alla grande famiglia di dispositivi Xbox One (Xbox One, Xbox One e Project Scorpio) e a PlayStation®4, offrendo una grandissima quantità di nuove feature, comfort inimitabile e innovazioni all’avanguardia nei sistemi audio, incluso l’essere le prime cuffie per Xbox One con integrata la nuova tecnologia Wireless di Microsoft per essere connesse direttamente alla console. Oltre all’incredibile qualità della connessione wireless e l’immersivo suono surround, le STEALTH 700 & le STEALTH 600 offrono tutto ciò che rende inconfondibili i prodotti Turtle Beach, dal sistema totalmente Glasses Friendly, il ProSpecs al suo incredibile design fino all’esclusivo Superhuman Hearing™ che ti darà un grande vantaggio competitivo e molto altro ancora... Tutto questo ad un prezzo consigliato di € 99,99. La serie STEALTH 700 propone inoltre l’Active Noise-Cancellation, connettività Bluetooth e altre feature ad un prezzo consigliato di € 149,99. Le serie di cuffie STEALTH 700 & 600 sono disponibili per il pre-order a partire da oggi visitando www.turtlebeach.com e saranno vendute presso i rivenditori autorizzati partendo da Settembre. Entrambi i modelli, così come il resto della line-up di Turtle Beach, verranno presentati all’E3 la prossima settimana, presso il booth #5000 nel West Hall.

“Turtle Beach è abituata ad essere leader nel mercato, essendo spesso la prima a proporre nuove e innovative feature, e questo trend continua anche nel 2017 con la nostra line-up di prodotti, arricchita oggi con i modelli STEALTH 700 & 600” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “I nostri fan contano su di noi per essere all'apice dei sistemi audio nel gaming, quindi rilasciare le prime cuffie per Xbox One dotate della nuova tecnologia Wireless di Xbox è un nostro vanto, nonché uno degli obiettivi chiave dell’anno, e grazie alla grande partnership che abbiamo con Microsoft, il team di Turtle Beach rilascerà ulteriori novità nell'industria.”

Nelle settimane che hanno condotto all’E3, Turtle Beach ha rivelato una varietà di nuovi prodotti, con gli ultimi arrivi delle STEALTH 700 & 600 a completare il portfolio di proposte della compagnia. La line-up 2017 di Turtle Beach include:

STEALTH 700 & STEALTH 600 – La tecnologia nel mondo Gaming procede spedita, e le STEALTH 700 & 600 sono l’ultimo device audio wireless per le console Xbox One e PS4™, e offrono ai giocatori il miglior comfort e un’ampia gamma di feature.

Le STEALTH 700 & 600 per Xbox One saranno le prime cuffie da gaming dotate della nuova tecnologia wireless di Microsoft per connettere direttamente gli headset alla console esattamente come un controller Xbox One, oltre a poter beneficiare del nuovo Windows Sonic di Microsoft che trasmette un suono surround immersivo per un’esperienza di gioco ancor più profonda. Su PS4, le STEALTH 700 & 600 includono un trasmettitore wireless USB da connettere alla console e che utilizza le ultime tecnologie channel-hopping così da garantire un’incredibile esperienza audio in game e in chat. Parlando di suono surround, le STEALTH 700 sono dotate di tecnologia DTS: Headphone:X per un meraviglioso suono in 7.1, mentre le STEALTH 600 per utilizzano il Virtual Surround Sound di Turtle Beach per ‘travolgere’ i fan nei loro videogiochi, film e ascoltando la loro musica preferita.

Sia la serie STEALTH 700 che la serie 600 abbinano un raffinato e moderno stile alla potenza degli speaker da 50mm per un audio in game fantastico, oltre al nuovissimo microfono high-sensitivity, completamente regolabile, che ti assicura di trasmettere ogni ordine forte e chiaro. Estremamente confortevoli, le STEALTH 700 & 600 ProSpecs™’ forniscono un ulteriore isolamento dal rumore e un più profondo responso dei bassi. Sia i cuscinetti che la fascia della testa delle STEATH 600 sono ricoperti di un materiale traspirante che vi terrà nel più totale comfort durante le sessioni più intense.

Le STEALTH 700 & 600 offrono inoltre l’esclusivo Sistema Superhuman Hearing™ di Turtle Beach, un settaggio sonoro che ti dona un vantaggio competitivo, permettendoti di carpire i rumori più lievi, come ad esempio i passi dei nemici alle spalle o la ricarica di un’arma subito prima di un’imboscata, oltre a garantire dei controlli separati per il volume della chat e quello del gioco. La batteria, ricaricabile, offre dalle 10 alle 15 ore consecutive di utilizzo.

Inoltre, le STEALTH 700 per sistemi Xbox One e PS4 sono dotate di Active Noise-Cancellation per bloccare il rumore di sottofondo e tenerti completamente immerso nel gioco, con connettività Bluetooth per ascoltare la musica o fare telefonate durante le sessioni di gioco. La connessione Bluetooth ti consente inoltre di connetterti alla nuovissima app Turtle Beach Audio Hubdove potrai avere accesso a moltissimi settaggi, incluso il Dynamic Chat Boost™ che aumenta il volume della chat durante le partite, il Mic Monitoring per evitare di strillare agli altri giocatori, Audio EQ Preset come il Bass Boost e molto altro ancora. La serie STEALTH 700 e la serie 600 verranno lanciate sul mercato a Settembre 2017 presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo che parte da € 99,99.

XO THREE & RECON 150 – Simili nello stile alle famosissime XO FOUR STEALTH, le nuove XO THREE, cuffie ufficiali Xbox One e le RECON 150 per PS4 offrono lo stesso design aggressivo e confortevole del loro predecessore, con i grandi speaker da 50mm oltre al rinomato microfono high-sensitivity di Turtle Beach per avere il migliore audio possibile in game e in chat, così da essere sicuri di vincere su ogni campo di battaglia. Le XO THREE e le RECON 150 verranno lanciate presso rivenditori autorizzati questo Luglio ad un prezzo di € 59,99, con le RECON 150 disponibili solo su Best Buy negli U.S.A. e in rivenditori selezionati in UK, Australia ed Europa.

RECON CHAT – Se è giunto il momento di rimpiazzare le cuffie comprese nella tua console, beh è tempo di ottenere di più dal tuo denaro grazie alle RECON CHAT per sistemi Xbox One e PS4. Le RECON CHAT sono leggere e intercambiabili, sono dotate di sistema glasses friendly SpecsFit™ progettato appositamente per permetterti di sentire l'audio dalla tua TV o dal tuo sistema di home entertainment da entrambe le orecchie (in stereo). Inoltre, sono dotate del rinomato microfono high-sensitivity di Turtle Beach, che ti assicura di trasmettere ogni ordine forte e chiaro mentre gli speaker da 40mm ad alta qualità assicurano la trasmissione audio degli altri giocatori. Le RECON CHAT si connettono facilmente ai controller di Xbox One e PS4 grazie al jack da 3.5mm e ti permettono di avere i controlli del Muto e del volume a portata di dita. Attualmente disponibili presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €16.99.