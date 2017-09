Apple: watchOS 4 in arrivo il 19 Settembre, i dati dello smartwatch

Nel corso dell'che si sta tenendo in questo momento nello, Tim Coock ha snocciolato alcuni degli ultimi traguardi della linea. Sono state annunciate anche le nuove feature di, che arriverà il prossimo 19 settembre.

Numeri da fare impallidire perché lo smartwatch di Apple non solo ha visto le proprie vendite schizzare in alto del 50% nell'ultimo quadrimestre, con riferimento allo stesso periodo dell'anno scorso, ma è diventato addirittura l'orologio più venduto al mondo. Sì, più dei Rolex e di altri brand blasonati.

Apple ha quindi mostrato un commovente video dove diverse persone da tutto il mondo hanno ringraziato la compagnia per come gli Apple Watch abbiano cambiato le loro vite. Apple ha annunciato di voler inserire molto presto nuove feature dedicate allo sport, con particolare riferimento a discipline specifiche come il nuoto. L'idea è quella di aumentare le smart activity coaching, app dedicate al workout per il benessere personale.

Apple Watch è anche il sensore di battiti cardiaci più usato al mondo. Lo smart watch sarà presto aggiornato per rilevare disturbi come l'aritmia o inviare notifiche in caso di un battito eccessivamente elevato o se l'utente risulta eccessivamente sedentario. Apple ha quindi svelato Apple Heart Study, in parternship con la Università di Stanford.

WatchOS 4 arriverà il prossimo 19 settembre.