Tutti i piani per la prossima eclissi solare americana del 21 agosto

Dagli studenti, passando per gli scienziati, fino ai semplici appassionati: tutti potranno contribuire all'esperimento scientifico di massa per. Purtroppo per noi europei, il passaggi della Luna davanti al Sole sarà visibile solo in America.

Quella che viene chiamata la 'grande eclissi americana' oscurerà la tutta la striscia che va dall'Oregon alla South Carolina, per un totale di 113 chilometri. Con la tecnologia di cui disponiamo attualmente sarà possibile catturare l'evento non solo dai satelliti e dai telescopi terrestri, ma anche dai semplici smartphone delle persone.

Per Carrie Black della National Science Foundation "non c'è mai stato un evento come questo nella storia dell'umanità dove tutte le persone potessero partecipare grazie alla tecnologia di cui disponiamo. Ci aspettiamo che milioni di persone partecipino in modo che immagini e dati vengano raccolti e analizzati dagli scienziati negli anni a venire".

Esiste inoltre un progetto chiamato Eclipse MegaMovie nato dalla collaborazione di Google con l'università di Berkeley in California. L'obiettivo è riunire tutti gli scatti possibili dell'eclissi per creare 93 minuti di video a scopo educativo. Un altro progetto è il CATE (Citizen Continental-America Telescopic Eclipse) e coinvolge telescopi e fotocamere ad alta risoluzione.