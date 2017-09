Tutto pronto per l'evento Apple: anche Siri è in trepidante attesa

E' tutto pronto perdi stasera, che inizierà alleitaliane, lo conferma anche Siri. Infatti, l'assistente vocale della società di Cupertino risponderà in modo simpatico alla domanda: "".

In particolare, Siri dirà di essere "felice come il giorno prima di un aggiornamento", con chiaro riferimento alle novità in arrivo questa sera. C'è da dire che il tutto era già avvenuto lo scorso anno, ma si tratta comunque di una trovata carina per far capire "l'aria che si respira" in questo momento in casa Apple.

Anche l'assistente vocale, dunque, è in trepidante attesa di conoscere le novità della società di Cupertino, che potrebbero essere già state svelate in anticipo da Discover. Insomma, l'hype è come al solito alle stelle, nonostante Qualcomm abbia dimostrato qualche ora fa come le presunte novità di iPhone X siano già state viste tempo addietro sui dispositivi Android.