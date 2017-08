Twitch sfida Discord con l'app desktop: chiamate audio/video e server

Per la gioia di tutti i videogiocatori,ha finalmente reso disponibile al download la versione stabile della sua. Essa integra, ovviamente, tutte le funzionalità della versione per browser e alcune, con un'occhio di riguardo per quanto riguarda le

Una delle nuove feature disponibili è la Dark Mode, molto apprezzata dai videogiocatori soprattutto durante le sessioni notturne. Oltre a questo, Twitch ha pensato bene di creare uno "spazio" dove i propri utenti possano "ritrovarsi" ed avviare conversazioni relative allo streaming appena visionato o a qualsiasi altra cosa vogliano, il tutto senza dover scaricare programmi di terze parti. In parole povere, ora è possibile creare dei server e si possono effettuare delle chiamate audio/video per un massimo di cinque persone, il tutto in modo praticamente uguale a quanto già avviene su Discord. Per avviare una chiamata, sarà sufficiente inviare ai propri amici l'apposito link generato dall'app di Twitch.

Ovviamente, è possibile utilizzare l'app anche per effettuare conversazioni vocali mentre si gioca, segno che dimostra la volontà di Twitch di "sfidare" Discord. Oltre a questo, è ora disponibile il Friend Sync, per connettersi più facilmente con i propri amici. Non manca anche la presenza CurseForge, community dedicata principalmente agli amanti del mondo delle mod.

Abbiamo testato la nuova app desktop di Twitch per qualche ora. La qualità delle chiamate sembra essere molto buona e non abbiamo riscontrato problemi di sorta nel loro utilizzo, anche in ambito gaming. Potete scaricare gratuitamente il tutto seguendo questo link.

✅ Streams, VODs, Clips, Chat

✅ Video & Voice Calls

✅ A whole lot more

⬜️ Bamboozles



Get the new Twitch Desktop app! https://t.co/SS1Yyor68A pic.twitter.com/z3UGOZL8Qq — Twitch (@Twitch) 10 agosto 2017