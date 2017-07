Twitter: adesso è possibile mutare le notifiche dalle persone che non ci seguono

ha annunciato l’aggiunta di alcuni nuovi filtri avanzati al fine di ridurre gli abusi da parte degli utenti. Il social network di microblogging, nella fattispecie, permette di mutare e bloccare le notifiche da parte degli account che non ci seguono, o che non hanno un numero di telefono ed indirizzo email confermato.

Per impostare questi filtri, basta collegarsi alla versione desktop del social network ed impostare le notifiche come mostrato dello screenshot in calce, mentre su iOS ed Android le opzioni in questione sono presenti nella sezione “Notifiche”, nelle impostazioni del News Feed accessibili attraverso l’icona dell’ingranaggio.

E’ chiaro che non si tratta di un aggiornamento volto a cancellare o eliminare completamente i troll o gli abusi, ma comunque registriamo un passo in avanti da questo fronte, con gli abusi che diminuiranno sicuramente in maniera importante, nonostante la piattaforma resti ancora dilaniata da questi fenomeni che hanno portato anche ad una riduzione importanti degli utenti attivi.