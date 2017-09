Twitter: bannati 200 account legati alla propaganda russa

Nel corso dell’audizione tenuta davanti al Congresso , a seguito dell’invito a comparire inviato da Senato e Camera dei Deputati a molte aziende della Silicon Valley,ha rivelato di aver bannato dalla propria piattaforma più di 200 account legati alla propaganda russa, che erano stati creati per diffondere disinformazione.

La notizia segue altre rivelazioni simili di Facebook. Twitter ha fatto notare di aver trovato 22 corrispondenze con gli account bannati da Facebook, ma a ciò se ne sono aggiunti altri 179, che hanno violato le regole relative allo spam.

A differenza di Facebook, però, Twitter ha rivelato che gli account in questione non sono stati registrati come inserzionisti.

A seguito dell’audizione, Twitter ha anche discusso di quanto avvenuto su un post pubblicato sul proprio blog ha anche discusso di come arginare il problema dello spam automatizzato e della manipolazione dei Trending Topics. La compagnia ha osservato che una delle grandi fonte di spam è storicamente la Russia ed i paesi sovietici, ma è estremamente difficile l’attività di monitoraggio.

Il post ha anche discusso del Russia Today, ovvero una piattaforma d'informazione che secondo molti sarebbe collegata al Cremlino.

Twitter ha comunicato al Congresso che la testata ha speso più di 274.000 Dollari per gli annunci pubblicitari del 2016, ed ha sponsorizzato più di 1.800 tweet contro gli Stati Uniti.

Il social network di microblogging, comunque, è al lavoro su nuovi metodi per rilevare attività dannose, che saranno introdotti nei prossimi mesi.