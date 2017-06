Twitter: continua la guerra alle fake news, ecco come spera di combatterle

sta lavorando su un nuovo strumento volto a combattere la diffusione delle fake news ed in generale di articoli non accurati e fuorvianti. Il Washington Post riferisce che l’azienda starebbe per lanciare una feature che permetterà agli utenti di segnalare le informazioni false o dannose, ma il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali.

Twitter starebbe inoltre anche puntando sul deep learning ed il machine learning per combattere la diffusione delle notizie false, utilizzando un’IA accuratamente addestrata a riconoscere le fake news attraverso degli appositi modelli.

La società della Silicon Valley ha già un’esperienza consolidata in questo campo, avendo combattuto per anni gli abusi del servizio che avevano messo in serio pericolo il successo del social network. Twitter ha lanciato degli strumenti dedicati per effettuare segnalazioni di abusi e rimuovere i contenuti aventi ad oggetto bullismo e, soprattutto, revenge porn, due fenomeni che avevano flagellato il social network.