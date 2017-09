Twitter difende i tweet di Trump sulla Corea del Nord

in difesa di. Il social network di micro blogging, infatti, è stato praticamente costretto costretto a chiarire il motivo per cui i tweet di Donald Trump sulla Corea del Nord non violano i termini e condizioni del servizio.

Nel messaggio in questione, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato direttamente la Corea del Nord, arrivando ad affermare che l’esercito degli USA è pronta a distruggerla.

Molti, dopo la pubblicazione hanno sostenuto che la dichiarazione violava i termini del servizio, i quali non prevedono minacce violente come queste, ma da parte dei gestori è arrivata una difesa nei confronti del numero uno della Casa Bianca. Il messaggio, che vi riportiamo poco sotto, è stato bollato come “notizia”.

“Molti di voi ci hanno chiesto il motivo per cui non abbiamo rimosso il tweet. Riteniamo che tutti gli account debbano essere in linea con le nostre regole, ma queste prevedono anche le notizie. Il tweet in questione rientra proprio nella notiziabilità e se un tweet è di interesse pubblico, come questo, rientra a pieno nella nostra politica” si legge in un comunicato.