Twitter: ecco la roadmap per combattere bullismo e molestie sessuali

questo pomeriggio ha rivelato la roadmap che intende seguire per eliminare l'odio in rete che, spesso e volentieri, ha ammorbato il social. Dal 27 Ottobre al 10 Gennaio sono previsti una serie di cambiamenti che vanno a colpire non solo le discriminazioni, ma anche il revenge porn e le molestie.

Il 27 Ottobre Twitter revisionerà la sua definizione di nudo non consensuale, con l'obiettivo di renderla più stringente: saranno vietati anche gli scatti "a tradimento", come a ragazze riprese in metro o in pubblico senza il loro permesso. In questo caso non si tratta nemmeno più di nudi, ma l'obiettivo è quello di imporre un regime di tolleranza zero nei confronti delle molestie di natura sessuale.

Twitter, inoltre, promette una maggiore trasparenza nel comunicare le ragioni dei ban; di recente l'attrice Rose McGowan era stata sospesa dalla piattaforma, sollevando il sospetto che il provvedimento seguisse le sua testimonianza sul caso Weinstein.

Questi sono solo alcuni dei cambiamenti in programma, in futuro la piattaforma si mostrerà ancora più protettiva nei confronti degli utenti vulnerabili e maggiormente proattiva nel rispondere ai reclami.