Twitter: in arrivo gli account a pagamento?

potrebbe presto lanciare degli account a pagamento. La notizia è stata riportata da Reuters, secondo cui il social network di microblogging starebbe prendendo in considerazione l’idea di offrire una versionediin cambio di funzioni aggiuntive.

Un rappresentante della compagnia, parlando con l’agenzia di stampa internazionale, ha rivelato che di recente ha portato avanti dei sondaggi per ottenere un feedback da parte degli utenti, ma lo stesso portavoce ha comunque precisato che si tratta di sondaggi che i gestori effettuano regolarmente per ottenere feedback sul prodotto. In questo caso specifico, la società ha specificato che sta conducendo un’indagine per “valutare l’interesse degli utenti nei confronti di una nuova versione, più avanzata, di Tweedeck”.

The Verge, nel frattempo, è convinto del fatto che Twitter sia già al lavoro su questa funzione, ma non avrebbe cominciato lo sviluppo. I sondaggi però sembrano essere quanto mai indicativi.