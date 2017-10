Twitter: in arrivo nuovi strumenti contro gli abusi

Nel corso dell’ultimo fine settimana, molti utenti, principalmente donne, hanno cercato di boicottaredopo che la compagnia ha deciso di sospendere l’account dell’attrice, che aveva denunciato per prima gli abusi da parte di

Il social network di microblogging, attraverso una serie di tweet inviati dall’amministratore delegato Jack Dorsey, ha promesso un “atteggiamento più aggressivo” nel far rispettare le regole, che nelle prossime settimane verranno espanse per frenare alcuni dei comportamenti indesiderati.

Twitter ha temporaneamente sospeso l’account della McGowan all’inizio della settimana, salvo poi ripristinarlo dopo qualche giorno, ma nonostante ciò la questione ha messo in evidenza dei problemi al modo in cui il sistema automatico gestisce gli abusi.

In una serie di otto tweet, Dorsey ha affermato che la società ha intenzione di espandere questi strumenti, ed ha “deciso di assumere una posizione più aggressiva per far rispettare le regole. Nelle prossime settimane introdurremo alcune nuove linee guida su avences sessuali, nudità, simboli di odio, gruppi violenti e tweet che glorificano la violenza”.