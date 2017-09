Uber: il CEO pronto ad arrivare a Londra per discutere con Transport for London

Lo spinoso caso riguardante la revoca della licenza londinese di Uber rappresenta una delle priorità assolute del nuovo amministratore delegato del servizio di carsharing,, che è pronto ad incontrare i vertici diper trovare un accordo.

A confermare l’incontro le due parti. TfL ha svelato, in una breve nota stampa che “a seguito della richiesta di Uber, e su invito del sindaco, il commissario dei trasporti di Londra incontrerà l’amministratore delegato di Uber la prossima Settimana a Londra”.

Un portavoce di Uber ha dichiarato che “il nostro nuovo CEO è impaziente di incontrare l’assessore la prossima settimana. Il nostro obiettivo è trovare un accordo con Londra per risolvere la questione”.

TfL, però, nonostante il tentativo di distensione arrivato da Uber, continua a restare intransigente ed ha affermato che l’incontro non influenzerà in alcun modo la decisione, che ormai è già stata presa.

Uber, secondo alcune fonti, sarebbe pronta a cambiare la propria struttura societaria a Londra, per venire incontro alle richieste di TfL e per evitare un danno non solo a livello d’introiti, ma anche d’immagine.