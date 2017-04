Uber continua a perdere pezzi: lascia un altro dirigente

Continua il periodo nero per, che a poco più di tre giorni dal rilascio dei risultati finanziari che hanno certificato una perdita di quasi tre miliardi di Dollari, ha annunciato che un altro dirigente di alto rango ha deciso di abbandonare la compagnia.

Si tratta di Sherif Marakby, il vice presidente dei programmi a livello mondiale, nonché uno dei leader del programma che si occupa delle automobili autonome.

Marakby prima di accasarsi presso Uber aveva lavorato per oltre 25 anni in Ford, per cui aveva addirittura ottenuto il ruolo di direttore globale e dell’ingegneria. In Uber ha supervisionato la creazione ed il lancio delle iniziative volte al lancio del programma di guida autonoma.

Nella dichiarazione rilasciata ha comunque continuato a sottolineare l’importanza di queste tecnologie, ma non ha rivelato i motivi per cui abbia preciso la decisione. Uber, dal canto suo si è limitata a salutare il dirigente ed a rinnovare il proprio impegno in questo mercato.