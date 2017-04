Uber ha iniziato a investigare sulle molestie sessuali dei propri dipendenti

Alcune fonti riportano che, la compagnia delle celebri, ha iniziato ad investigare seriamente sul livello diall'interno della compagnia.

Le indagini saranno guidate da Eric Holder, già procuratore generale degli Stati Uniti. Uber si è trovata nella posizione di dover prendere seri provvedimenti dopo che una ex ingegnere ha puntato il dito contro la compagnia per le molestie ricevute sul posto di lavoro. La cosa aveva ovviamente suscitato un gran clamore, motivo per cui Uber è dovuta correre ai ripari per tutelare la propria reputazione.

Alcuni insider, ad ogni modo, sono scettici che le indagini porteranno a risultati significativi. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, Uber ha disperatamente bisogno di salvare la reputazione della compagnia e non si può permettere, in questo momento, di non dare un segnale decisivo almeno su questo fronte.

Erik Holder è stato chiamato direttamente dal CEO della compagnia Travis Kalanick.