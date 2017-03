Uber: l'incidente dell'automobile senza conducente causato dall'errore umano

Nella giornata di ieri abbiamo raccontato a più riprese dell’ incidente causato da una vettura autonoma di Uber in Arizona, che hanno addirittura costretto la società a sospendere qualsiasi tipo di test.

Nella giornata di oggi ci giunge notizia che il servizio di carsharing avrebbe ripreso in via ufficiale i test a Tempe e Pittsburgh, ma non è tutto, perchè la Polizia locale nel rapporto stilato ha affermato che il SUV autonomo ha rispettato a pieno tutta la segnaletica ed il sinistro è stato causato da un errore umano, per la precisione dal conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente.

Alla luce di questo rapporto, quindi, la compagnia americana ha deciso di riprendere regolarmente tutti i test in programma nelle zone.