Uber: negli Stati Uniti arriva la stangata sulle assicurazioni per gli autisti

ha annunciato che in otto stati americani, Pennsylvania, Carolina del Sud, Virginia Occidentale, Illinois, Arizona, Delaware, Oklahoma e Massachusetts le tariffe subiranno un aumento di 0,05 Dollari per ogni miglio.

Il tutto a causa dell’istituzione di un fondo a cui potranno accedere gli autisti per tutte le pratiche relative all’assicurazione sull’incolumità e l’impossibilità ad esercitare la professione per sinistri o incidenti causati durante la guida.

Questa somma di denaro, si legge nel comunicato di Uber, verrà usata per abbassare i premi delle polizze assicurative richiesti dalle varie agenzie. Al momento non è noto se questo rincaro verrà espanso anche alle altre città in cui è attivo il servizio o meno, tanto meno se approderà anche nel resto del mondo.

Lo scorso mese però è toccato al Regno Unito, in cui è stata istituita una polizza su malattie ed infortuni per i conducenti.