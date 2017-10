Uber porta Transport for London in tribunale, inizia una nuova battaglia legale

I legali di Uber , nella giornata di oggi hanno presentato appello presso il tribunale di Londra contro la decisione didi ritirare la licenza per operare nella capitale del Regno Unito, dando di fatto il via ad una battaglia legale che sicuramente non vedrà la conclusione a breve.

Prepariamoci quindi ad una lunga serie di ricorsi e contro ricorsi da parte delle due fazioni che faranno di tutto per far valere le loro ragioni.

Uber, i cui finanziatori comprendono Goldman Sachs e BlackRock, probabilmente sarà ascoltato il prossimo 11 Dicembre nel corso di un’udienza pubblica, come affermato da un portavoce dell’ufficio giudiziario britannico.

Evidentemente, quindi, gli incontri tenuti tra l’amministratore delegato Dara Khosrowshahi, il commissario di TfL Mike Brown ed il sindaco della città, non hanno dato esito positivo e le parti hanno deciso di andare in tribunale.

L’appello è stato presentato presso la corte di Westminster, e la causa potrebbe richiedere anni o mesi prima di concludersi.