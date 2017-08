Uber: sarà l'ex capo di Expedia Dara Khosrowshahi il nuovo CEO?

Secondo quanto riferito da alcune fonti al New York Times e Recode, il consiglio d’amministrazione diavrebbe ormai scelto il nuovo amministratore delegato. Si tratta dell’ex capo di, che potrebbe essere presto nominato a CEO del servizio di carsharing.

Gli amministratori non avrebbero ancora ufficializzato il tutto in quanto vorrebbero comunicarlo prima internamente ai dipendenti.

La rosa dei candidati si era ormai ristretta a tre persone: l’ex capo di GE Jeff immelt, Meg Whitman di HPE ed, appunto Khosrowshahi, il cui nome però ancora non era fuoriuscito sulla stampa.

Immelt si sarebbe ritirato per alcuni dubbi sulla leadership, Whitman aveva respinto pubblicamente le avances in quanto non convinto del fatto che l’ex CEO Travis Kalanick avrebbe ridotto il proprio coinvolgimento nella vita dell’azienda, ecco perchè alla fine il CdA ha virato su Khosrowshahi.

Per il nuovo CEO, le sfide saranno enormi e dovrà ripulire l’immagine di Uber, oltre a vedersela con le attività di regolamentazione del servizio in alcune nazioni, come l’Italia.