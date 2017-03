Uber: si dimette il presidente Jeff Jones

Quella che inizialmente era una semplice voce di corridoio ha trovato conferma ufficiale: il presidente di, ha deciso di dimettersi a meno di un anno dalla nomina, a causa delle numerose polemiche e problemi che si sono scatenati nelle ultime settimane.

Tra tutte citiamo le accuse di molestie sessuali, ma anche la collaborazione del CEO con l’amministrazione Trump, e l’applicazione messa a disposizione degli autisti che permetteva di eludere qualsiasi tipo di controllo, che hanno contribuito a dipingere un quadro di cui Jones non era a conoscenza nel 2016, ovvero al momento della sua nomina.

Uber non ha diffuso molti dettagli sulla questione, ed in un semplice comunicato rilasciato ha voluto ringraziare “Jeff per i suoi sei mesi di lavoro" e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Meno diplomatico invece lo stesso Jones, il quale in una dichiarazione diffusa per Recode ha affermato che i suoi valori ed il suo stile “sono entrati in contrasto con ciò che ho visto in Uber”. Sul possibile successore, però, almeno al momento non vi è alcuna indicazione.