Uber: tre nuove offerte di investimento nell'ultimo periodo di crisi interna

In particolare, una di queste proviene da SoftBank, un colosso giapponese delle telecomunicazioni che si è già detto in passato interessato alla società statunitense. Un'altra offerta è stata presentata da Dragoneer Investment Group, che sta cercando di acquisire alcune delle azioni esistenti dell'azienda da un non meglio precisato investitore. Infine, l'ultima proposta è stata fatta da una società guidata da Shervin Pishevar, uno dei primi investitori di Uber.

Va precisato, però, che sia Dragoneer che SoftBank stanno cercando di acquistare le azioni di Uber con un forte sconto. L'offerta di Pishevar, invece, arriva in risposta diretta alla causa legale di qualche giorno fa contro Kalanick. Il consiglio di amministrazione di Uber sta attualmente valutando le proposte e ben presto potremo probabilmente conoscere le decisioni della società statunitense.