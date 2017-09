Uber vuole insegnarvi il linguaggio dei segni per comunicare con i driver sordi

Uber ha lanciato un tool piuttosto interessante l'altro ieri: un sito e una feature in-app con alcune delle frasi più comuni del linguaggio dei segni americano, un modo per rendere l'azienda ancora più inclusiva rendendo più facile per i sordi lavorare con il servizio di autisti on-demand.

Per farsi un'idea più completa basta andare su ubersignlanguage.com. Uber ha lanciato dal 2015 una campagna dedicata alla popolazione con problemi di udito e ai sordi, l'obiettivo è quello di rendere l'azienda il più aperta possibile nei loro confronti.

Sarà l'app a insegnarvi alcuni dei segni più comuni una volta che la vostra richiesta di un driver venga accettata da un autista sordo. Frasi come "Ciao", "giri a destra" e "grazie". Piccole cose che possono semplificare di molto la vita di chi soffre di problemi di udito. Già in precedenza l'app prendeva autonomamente alcune accortezze in caso di driver sordi, ad esempio invitando il passeggero a non effettuare chiamate per segnalare la propria posizione, ma ad usare gli sms per qualsiasi necessità.