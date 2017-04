UBSound lancia i nuoi auricolari ergonomici Smarter Pro

: A distanza di poche settimane dal suo sesto anniversario, l’azienda italianaleader nell’audio portatile torna a sfidare i big player del mercato con i nuovi auricolari serieergonomici e soft-touch altamente innovativi e con un prezzo entry level di soli € 24,90.

Questa nuova serie di auricolari sostituisce la precedente serie Smarter classica lanciata nel 2014. Considerando il successo ottenuto e la relativa esigenza di rinnovare la serie a distanza di tre anni, UBSound ha deciso di rivoluzionarne integralmente il progetto originario lanciando i nuovi auricolari Smarter Pro che conservano il forte legame con il mondo degli smartphone e con l’uso in mobilità.

“A seguito della scelta di mandare in pensione la serie precedente, abbiamo deciso di riprogettare da cima a fondo la nuova serie SMARTER PRO pensando alle nuove esigenze del consumatore e all’utilizzo prevalente dello smartphone in ogni momento della giornata” dichiara Clara Profeta – COO del gruppo UBSound. "Con riprogettare, intendo partire dall’idea base del prodotto originario rinnovandolo in ogni suo aspetto dal design ai materiali, dalle finiture alla qualità acustica senza trascurare la leggerezza e la versatilità necessarie per un utilizzo quotidiano confortevole. La sfida più grande raggiunta in questo nuovo progetto è stata mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo” conclude Profeta.

Smarter Pro è solo l’ultimo di una serie di prodotti progettati con passione in Italia. UBSound ha, infatti, già consolidato la propria presenza a livello nazionale ed internazionale in oltre 40 paesi nel mondo grazie alle serie di auricolari Fighter, Smarter e Orchestra oltre che alla serie di cuffie Dreamer. UBSound conserva, come comune denominatore per tutti i suoi prodotti, l’ottimo rapporto qualità prezzo offrendo una notevole qualità acustica ad un prezzo per tutte le tasche.