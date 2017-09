UE: richiamo alle compagnie della Silicon Valley sull'hate speech

L’Unione Europea torna sullo spinoso e delicato tema dell’hate speech online. L’organo del Vecchio Continente, infatti, si è rivolta alle compagnie della Silicon Valley proponendo una serie di nuove misure per affrontare la grave problematica.

L’UE ha preannunciato sanzioni per società come Facebook, Twitter e Google qualora queste non dovessero impegnarsi a rimuovere dalle proprie piattaforme contenuti illegali contenenti messaggi violenti e razzisti.

Secondo la Commissione Europea, i social network non si stanno muovendo abbastanza velocemente per arginare il problema, e qualora il quadro dovesse restare questo, è pronta a multare le società.

Nella lista delle priorità c’è al primo posto la rilevazione dei contenuti, seguita da una rimozione efficace e dalla prevenzione: secondo Bruxelles gli utenti devono essere educati su questioni quali terrorismo, incitazione all’odio e pedopornografia, passando ovviamente per la vendita di merci contraffatte e la violazione del copyright.

La Commissione ha notificato ai giganti del mondo della tecnologia di aver iniziato un monitoraggio e che nel corso dei prossimi mesi è anche pronta a presentare una proposta di legge vera e propria, in quanto le piattaforme non hanno responsabilità legale dei contenuti pubblicati, ma hanno un “duty of care”.

Le pene potrebbero essere salatissime, e ciò è confermato anche dalla recente multa da 2,7 miliardi di Dollari comminata a Google.

Le linee guida suggeriscono maggiori investimenti nelle tecnologie di rilevamento dei contenuti.