Ufficiale: Android O è Oreo, Google svela il nome completo; Rollout a breve

Dopo la caterva di rumor e leak apparsi online nelle ultime settimane,ha finalmente svelato il nome completo della versione 8.0 del suo sistema operativo mobile:. Il noto leaker, dunque, l'aveva vista lunga. D'altronde, si trattava sicuramente dell’ipotesi più gettonata ed erano vari gli indizi emersi in merito.

Il tutto è stato annunciato ufficialmente durante lo speciale evento di reveal della nuova major release del robottino verde attualmente in corso a New York.



Oltre a questo, la società californiana ha appena messo online un post sul proprio blog ufficiale che parla di un rollout che inizierà a breve. Infine, se volete saperne di più su Android Oreo vi consigliamo di fare un salto anche sul nuovo sito ufficiale dedicato alla versione 8.0 del robottino verde.

Vi ricordiamo che la data odierna non è stata scelta casualmente da parte di Google. Si tratta, infatti, della giornata dell’eclissi totale di sole, evento seguitissimo negli Stati Uniti d’America. Nel caso foste interessati, vi abbiamo già spiegato come seguirlo in questa news.