Ufficiale: Android O verrà presentato il 21 agosto, probabilmente sarà Oreo

Vi abbiamo parlato molte volte su queste pagine dei rumor che volevano l'annuncio, e forse il lancio, diil prossimo, ovvero tra due giorni. Ora possiamo uscire dal campo delle indiscrezioni e dirvi che la prossima major release del robottino verde verrà presentata proprio nella giornata dell'

Infatti, Google ha pubblicato una nuova pagina sul suo sito Android.com che riporta un timer che scadrà proprio il 21 agosto, alle ore 20:30 italiane. In particolare, la società californiana terrà a quell'ora uno speciale evento a New York, nel quale presenterà Android O 8.0.

Oltre a questo, non si fermano i leak/rumor relativi al "nome completo" della prossima major release del robottino verde. Questa volta, però, le fonti entrate in gioco sono di quelle autorevoli. In particolare, stiamo parlando di Evleaks e della stessa Google. Infatti, il primo ha postato con un solito tweet un'immagine ritraente un Oreo dicendosi convinto che Android 8.0 si chiamerà proprio così. Il tutto sembra essere confermato anche dalla società californiana, visto che un video teaser pubblicato su Google+ è stato denominato GoogleOreo_Teaser_0817_noDroids (1).mp4.

Ricordiamoci, però, che la società californiana si è sempre divertita a "trollare" i propri utenti e, dunque, la possibilità che si tratti di uno "scherzo" non è da escludere del tutto, anche se il tweet di Evan Blass ci fa pensare che probabilmente stavolta il tutto sia veritiero. Staremo a vedere, noi di Everyeye.it non mancheremo di seguire l'evento e di riportarvi tutte le novità annunciate.