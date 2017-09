Ufficiale: arriva Xiaomi Mi Note 3, smartphone con Face Recognition e 6GB di RAM

Oltre a Mi MIX 2, del quale vi abbiamo appena parlato in questa news ha annunciato anche un altro nuovo smartphone:. Molti utenti sui vari forum online si sono già lanciati a definirlo come "unodalle dimensioni maggiori", anche se ci sono diverse differenze a livello hardware.

Infatti, Xiaomi Mi Note 3 monterà un display 2.5D FullHD da 5.5 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 660, una GPU Adreno 512, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna. una dual cam posteriore da 24MP (12MP+12MP), una fotocamera frontale da 16MP e una batteria da 3500 mAh. Oltre a questo, non manca il supporto alle connettività Wi-Fi, 4G LTE, GPS, Bluetooth. NFC e USB Type-C. Presente anche il sensore di impronte digitali frontale. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia MIUI 9.

La caratteristica più interessante dello smartphone in questione, però, è sicuramente quella relativa al riconoscimento facciale, con la tecnologia Face Recognition in grado di renderlo "più rapido dello sblocco con impronte digitali".

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità di Xiaomi Mi Note 3, lo smartphone sarà acquistabile in Cina a partire da domani e i prezzi saranno di 2499 yuan (circa 320 euro) per la versione 6/64GB e di 2899 yuan (circa 370 euro) per la variante 6/128GB.