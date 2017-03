Ufficiale: il Creators Update disponibile dall'11 Aprile

è lieta di annunciare che a partire dall’inizierà il roll out delper. Il nuovo aggiornamento è stato disegnato per permettere a tutti di liberare la propria creatività e animare le proprie idee attraverso i nuovi strumenti di

Le principali feature del Creators Update per Windows 10 includono:

3D per tutti e nuove funzionalità per la Mixed Reality

Semplicità e Interattività di Game Broadcasting grazie a Beam

Più sicurezza e velocità per Microsoft Edge, ma anche un’esperienza di navigazione ottimizzata.

Nuovi sistemi di protezione per privacy e sicurezza per Windows 10

La creatività da sempre guida gli inventori, gli architetti, gli insegnanti, gli imprenditori e gli studenti e in generale coloro che con le loro innovazioni e invenzioni fanno progredire l’umanità. Oggi più che mai, la creatività viene riconosciuta come un valore, dalla realizzazione di sculture in 3D al programmare e progettare nuovi mondi o edifici a comporre sinfonie musicali e molto altro, con Windows 10 Creators Update vogliamo dare voce al creativo che è dentro ognuno di noi.

Il primo Paint, con oltre 100 milioni di utenti al mese, è uno degli strumenti di creazione più diffusi. Oggi grazie alla nuova app Paint 3D di Creators Update è possibile creare dal nulla oggetti 3D, cambiare i colori, i motivi di stampa o convertire un’immagine bidimensionale in un’opera tridimensionale, oppure scegliere su Remix3D.com modelli 3D preconfezionati, in una libreria online in continua crescita, o condividere le proprie creazioni.

Con gli strumenti attualmente a disposizione, la maggior parte di noi si è dovuta accontentare di rappresentazioni di oggetti bidimensionali, eppure il mondo in cui viviamo ha più dimensioni. Grazie al 3D, possiamo finalmente rappresentare il mondo nella sua reale dimensione ed esprimerci meglio, imparare più velocemente e in modo più divertente. Si prevede che entro il 2020 il settore 3D crescerà di oltre il 62%, con il Creators Update vogliamo consentire a tutti di creare e condividere in 3D.

Dal 3D alla Mixed Reality: l’aggiornamento Windows 10 Creators Update consente esperienze immersive che rendono meno netto il confine tra il mondo fisico e quello virtuale. Nel corso di quest’anno, Acer, ASUS, Dell, HP e Lenovo offriranno visori abilitati alla Mixed Reality a partire da soli 299 dollari. Questi visori saranno dotati di sensori integrati "inside-out", a sei gradi di libertà, un setup semplificato e libertà di movimento senza l’esigenza di segnali esterni o sensori alle pareti. I device si faranno apprezzare grazie alle app e alle esperienze nuove e immersive di Windows che gli sviluppatori stanno creando, avvalendosi dei kit di sviluppo Windows Mixed Reality recentemente messo a disposizione.

Con questo updare è possibile avviare senza problemi lo streaming della partita utilizzando la barra di gioco senza bisogno di effettuare ulteriori log-in. I videogame sono una delle attività più popolari su Windows 10 con oltre 32,5 miliardi di ore di gioco. Con il Creators Update tutti possono fare il passo successivo e diventare broadcaster o seguire su Xbox Live gli streaming live delle partire e i tornei personalizzati di eSport. L’integrazione del sistema Beam consente il broadcasting interattivo e la visualizzazione di partite su Xbox Live, per seguire gli streamer preferiti mentre giocano, interagendo con loro in tempo reale senza bisogno di installare software o periferiche aggiuntive. E grazie al Game Mode sui PC Windows 10 si possono vivere le migliori esperienze di gioco. Stiamo inoltre trasferendo da Windows 10 alla Xbox One l’apprezzatissima funzione family timer, per limitare il tempo trascorso davanti allo schermo, in modo da consentire l’impostazione del tempo concesso e dei limiti giornalieri attraverso diversi account Microsoft.

Più velocità e sicurezza e una maggiore durata della batteria è per questo che gli utenti scelgono Microsoft Edge. Oggi la sicurezza sul web è costantemente a rischio: a differenza di Chrome, Microsoft Edge blocca il 9% in più dei siti di phishing e il 13% in più di malware, contribuendo così a proteggere informazioni e identità. Inoltre, secondo i benchmark di Google, Microsoft Edge supera Chrome anche in termini di velocità, un aspetto rilevante nell’ambito della navigazione. Infine, rispetto a Chrome, Microsoft Edge garantisce una maggiore durata della batteria, fruizione fino a 1 ora e mezzo in più di video.

Con Creators Update è anche stata aggiunta la gestione avanzata delle schede che, si aprono a destra della pagina e possono essere facilmente individuate, organizzate e aperte, senza dover lasciare la pagina su cui si sta lavorando. Con Microsoft Edge è ora possibile scoprire e leggere gli e-book preferiti dalla sezione Books del Windows Store. Inoltre, Microsoft Edge è l’unico browser in grado di visualizzare serie TV e film di Netflix in 4K Ultra HD.

La nuova dashboard Windows Defender Security Center integrata in Windows 10 Creators Update offre una panoramica dello stato di salute, della sicurezza e della protezione online del vostro dispositivo.Imprese e utenti privati hanno bisogno di una protezione avanzata: gli esperti della sicurezza segnalano un’intensificazione dei tentativi di diffusione delle forme comuni di malware e ransomware, difficili da tracciare e contro cui diventa sempre più problematico difendersi. Un rischio sempre più presente, che non risparmia nessuno, con Windows 10 è stata integratal a protezione più efficace contro qualsiasi minaccia in cui si possa incorrere visitando un sito web, inviando una mail o salvando file in cloud.

Creators Update offre un nuovo servizio per il monitoraggio della sicurezza: il Windows Defender Security Center. La dashboard rappresenta un punto di riferimento unico per il controllo delle opzioni di sicurezza: dalla protezione firewall, anti-virus e di rete alla valutazione delle prestazioni e dello stato di salute del dispositivo, dai controlli di sicurezza per le app alle opzioni di Family Safety. E non è tutto: il Device Health Advisor fornisce informazioni sui segni vitali del dispositivo, la funzionalità Remote Lock blocca automaticamente il dispositivo all’allontanarsi del proprietario e sono previste nuove impostazioni per un maggiore controllo sull’installazione delle app. Ai clienti aziendali il Creators Update continuerà a garantire nuovi strumenti che agevolano la fruizione, la gestione e il supporto di dispositivi Windows 10.