Ufficiale Google Clips, la nuova camera della società californiana!

Durante l'apposito evento attualmente in corso,ha annunciato anche la sua nuova. La società californiana punta tutto sulla portabilità per questo prodotto.

Secondo Google, questa fotocamera è in grado di "darci nuove prospettive" ed è stata definita come "il perfetto connubio tra AI, software e hardware". La camera sarà sincronizzata con Google Photo e sarà possibile "estrarre" un frame da qualsiasi video. Sembra che questo prodotto non arriverà in Italia, il prezzo è fissato a 249 dollari. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che durante l'evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel Buds, Google Daydream 2, Google Home Max, Google Home Mini e il nuovo PixelBook.