Ufficiale Google Home Max, cassa audio smart con comandi vocali integrati

Dopo aver annunciato Google Home Mini , la società californiana ha ufficializzato anche, nuovo speaker audio con. Ecco tutti i dettagli.

La cassa audio smart in questione potrà essere gestita tramite la propria voce, con comandi che variano dal semplice "alza il volume" fino a "riproduci la canzone che fa na na na na". Insomma, si tratta di una vera e propria innovazione in questo campo.

Per ora non arriva sul suolo nostrano, ma solamente in USA a dicembre. Il prezzo è fissato a 399 dollari ed includerà 12 mesi di YouTube Music senza pubblicità.

Vi ricordiamo che durante l'evento in questione sono stati presentati anche Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel Buds, Google Daydream 2, Google Clips, Google Home Mini e il nuovo PixelBook.